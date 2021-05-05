Качели на набережной Оми, сломавшиеся сразу после открытия, отремонтируют после праздников

Фото: НГС55 (Виктор Старцев)

Пока ни один из реконструируемых за последние несколько лет объектов в Омске не был сдан без накладок. Стоит только вспомнить судьбу бульвара Мартынова и многострадальных жителей окрестных домов. Напомним, там несколько раз в течение двух лет меняли покрытие дорожек, которое постоянно разрушалось.

Этой весной, наконец, открыли набережную Оми. Несмотря на то, что случилось радостное событие с опозданием на полгода, благоустройство до сих пор не закончено. Сразу после открытия в апреле там сломались красивые, но непрочные качели. Подрядчик – компания «Лидер» – обещал все починить за неделю. Но этого не произошло.

По информации NGS55.RU, к ремонту приступят только после праздников. Пока у рабочих нет специальных креплений. Необходимые детали привезут в Омск 7 мая.

После ремонта рядом с качелями установят табличку с информацией о максимальной нагрузке, а набережную оборудуют камерами видеонаблюдения.