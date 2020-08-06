Отремонтированный в прошлом году бульвар Мартынова в Омске снова разваливается

«Омск Live» Фото: vk.com

Бульвар Мартынова, который реконструировали в течение двух лет и на который около 50 млн рублей, никак не могут привести в порядок. Напомним, это обновленное пространство, за преображение которого проголосовали сами омичи, уже несколько раз открывали. Потом снова закрывали, чтобы исправить недочеты.

Объект, наконец, сдали в прошлом году. Но вопросы к подрядчику остаются до сих пор. На бульваре уже неоднократно перекладывали тротуарную плитку, и она снова приходила в негодность буквально за несколько недель. Судя по всему, она сделана из хрупкого пластика, который просто не предназначен для таких нагрузок.

Фото очередных разрушений местные жители выложили в социальные сети. На снимках видно, что бульвар Мартынова выглядит сейчас плачевно. Кто придумал использовать именно такие материалы в месте с большой проходимостью и почему такую плитку упорно продолжают класть на тот же участок, неизвестно.