В «сороковые-роковые» она была медсестрой военно-санитарного поезда, оказывала помощь тяжелораненым бойцам. До сих пор не может без волнения смотреть телефильм о военных медиках «На всю оставшуюся жизнь». Это ведь и о ней, ее молодости, опаленной войной.

В мирное время почти полвека трудилась в омских больницах, заслужив доверие и уважение коллег и пациентов. Много лет состоит в Клубе боевых подруг Центрального округа. И каждый год с радостью и волнением встречает свой любимый праздник – 9 Мая...

Накануне Дня Победы Анна Петровна принимала цветы и поздравления от Иосифа Дроботенко, руководителя регионального отделения Партии пенсионеров в Омской области. В свои преклонные годы она остается такой же жизнерадостной и общительной. У нее двое детей, четверо внуков, подрастает правнучка. Главным рецептом своего долголетия Анна Лукьянова называет любовь к жизни и неистребимый оптимизм.

– Всю жизнь была активной. Много работала, с удовольствием общалась с людьми, одно время даже была депутатом городского Совета депутатов, – улыбается наша собеседница. – До сих пор люблю читать русскую классику. И даже написала для внучат воспоминания о своей жизни, о войне…

– С Анной Петровной мы знакомы не первый год, жили по соседству, – рассказал Иосиф Дроботенко. – Человек удивительной судьбы! Восхищает своей мудростью, добротой, отзывчивостью. Ушла на войну семнадцатилетней девчонкой. В военно-санитарном поезде, в знаменитых «кригеровских» вагонах, прошла Сталинград, битву на Курской дуге. В качестве санинструктора побывала в Польше, Румынии, Восточной Пруссии, Венгрии. Видела много горя и слез. Потеряла на войне отца, многих подруг и соратников, но не очерствела душой. Медицина для Анны Петровны – призвание всей жизни. После войны работала в туберкулезной больнице, в городской детской больнице № 5, заведовала здравпунктом в техникуме.

Такие люди – золотой фонд страны, ее гордость. Счастлив, что могу сегодня высказать Анне Петровне слова искреннего восхищения, поздравить с праздником Великой Победы. От души желаю этой удивительной женщине обязательно встретить вековой юбилей…

Текст: Сергей Типко