В Омске экс-замгубернатора Гребенщиков попросил об условно-досрочном освобождении

Богдан Масан (слева) и Станислав Гребенщиков (справа) пытаются выйти на свободу раньше назначенного приговором срока. Фото: omskinform.ru

Бывший зампред областного правительства Станислав Гребенщиков, признанный виновным в превышении должностных полномочий и отбывающий наказание в колонии, попросил об условно-досрочном освобождении.

Прошение будет рассмотрено в Советском райсуде, сообщает «Новый Омск».

Ранее аналогичную попытку выйти на свободу досрочно предпринял другой фигурант по уголовному делу «Саламандры», бывший вице-мэр Богдан Масан. Его прошение удовлетворили. Но из-за того, что дело направлено на пересмотр, чиновник пока не вышел на свободу.

Напомним, в суде установлено, что из-за действий Гребенщикова и Масана бюджет лишился 14,9 млн рублей, выделенных на реконструкцию памятника архитектуры «Саламандра». Экс-чиновники перевели деньги банкротившейся на тот момент стройфирме из Петербурга, которая так и не выполнила заявленные в договоре работы.

Гребенщикова отправили в колонию на 2,5 года, Масана – на 2 года. Двое других фигурантов – бывший зам Масана Евгений Скурдзин и бывший и.о. директора «Омскоблстройзаказчик» Ольга Хорзова отделались условными сроками. Подробнее об этом мы писали здесь

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