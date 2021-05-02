Омичей предупреждают о сильном ветре

В Омске ожидается разгул стихии. Фото: Евгения ГУСЕВА

Днем в воскресенье, 2 мая, в Омской области ожидается сильный ветер. По прогнозу синоптиков Обь-Иртышского УГМС, его порывы будут достигать 20 м/с.

В областном ГУ МЧС кроме традиционных мер безопасности просят соблюдать еще и правила установленного в регионе противопожарного режима.

- Напоминаем, что с 27 апреля в Омской области действует особый противопожарный режим, при котором запрещается разведение костров, сжигание мусора, травы, листвы, выжигание сухой растительности, в случае его нарушения, порывистый ветер не просто раздует пламя, он увеличит интенсивность горения и скорость распространения пожара, в считанные минуты увеличивая его площадь в десятки раз, – предупреждает пресс-служба ведомства.

Напомним, из-за массового пала сухой травы на полях, в регионе обострилась ситуация со страшными лесными пожарами. Горят почти все районы области.