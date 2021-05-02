Омские зрители устроили потасовку прямо во время балета в театре: Вызывали полицию

Полицейским пришлось ехать на необычный вызов – в театр.

Некультурный инцидент случился в одном из омских заведений Мельпомены. Зрители, пришедшие в музыкальный театр на представление Gala Ballet, не смогли им насладиться из-за двоих дебоширов в зале.

Одна зрительница вместо того, чтобы наблюдать за действием на сцене воочию, зачем-то записывала его на видео. Светящийся сотовый мешал сидевшему сзади пожилому мужчине. Он начал требовать выключить гаджет. Оппонентка упорствовала. Разразился скандал.

Неистовые театралы несколько раз выходили из зала прямо во время концерта. При этом конфликтующие сидели в середине рядов и каждый раз заставляли других зрителей подниматься, чтобы их пропустить.

В итоге утихомирить хулиганов смогли только полицейские.

Мужчина несколько раз кидался на женщину сзади, чтобы забрать телефон, а та громко угрожала своему оппоненту вызовом полиции. В итоге после концерта в холле их ожидали сотрудники УМВД, сообщает NGS55.RU.

В полиции информацию подтвердили. По факту случившегося ведется проверка.

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