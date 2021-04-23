Омск оказался на дне рейтинга самых воспитанных городов

Омичи оказались самыми невоспитанными или самыми скромными из всех опрошенных и поставили себя на последнее место в рейтинге. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Исследовательское агентство Zoom market составило довольно любопытный обзор самых воспитанных городов России. В него вошли 20 крупнейших населенных пунктов страны. При этом оценивать уровень собственной интеллигентности предлагалось самим местным жителям.

Рейтинг был сформирован на основании восьми вопросов. Каждому респонденту предлагалось ответить, может ли он назвать себя терпеливым человеком, всегда ли дослушивает собеседника до конца и учитывает ли интересы окружающих при принятии решений, с уважением ли относится к любому чужому труду и к пожилым людям, умеет ли признавать свои ошибки, часто ли уступает место в общественном транспорте и, наконец, может ли назвать себя воспитанным человеком.

Омичи оказались самокритичными и из-за этого попали на последнее, 20-е место списка. На первой и второй строчке рейтинга, кстати, наши соседи томичи и новосибирцы. А вот представители культурной столицы, видимо, из скромности поставили себя лишь на третье место.