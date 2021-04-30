Завершился самый яркий, нестандартный и творческий праздник под названием «Лучший студенческий актив Омского ГАУ»

С февраля нынешнего года в борьбу за звание лучших вступили активы Омского ГАУ агротехнологического факультета; факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования; землеустроительного факультета; факультета технического сервиса в АПК; факультета ветеринарной медицины; экономического факультета; Университетского колледжа агробизнеса и Тарского филиала.

Участникам предстояло пройти непростой путь: проверить документы, регламентирующие деятельность студактива и информационного обеспечения, организовать и провести открытые мероприятия, решить ситуационные кейсы, поучаствовать в ролевой игре.

По результатам этих испытаний в финал прошла великолепная пятерка: команды факультета агрохимии, почвоведения, экологии, природообустройства и водопользования; землеустроительного факультета; факультета технического сервиса в АПК; экономического факультета, Университетского колледжа агробизнеса. Во внеконкурсной программе принял участие танцевальный коллектив Тарского филиала Омского ГАУ.

Финалисты состязались в трех этапах: Конкурс визиток «Моя команда», в котором жюри оценивало творческий подход, содержательность и качество исполнения. Конкурс капитанов «Я – лучший!», в котором обращали внимание на эрудицию, оригинальность, профессионализм и речевую культуру лидеров команд. Капитаны непосредственно на сцене задавали друг другу вопросы, на которые необходимо было найти оригинальные ответы. Творческое домашнее задание «Презентация ролевой игры», критериями оценки которого стали оригинальность воплощения, сценическая культура и полное раскрытие темы. Команды в творческой форме показали, как они решали студенческие проблемы.

Оценивало творческий конкурс компетентное жюри, в состав которого вошли

- Шмидт Жанна Константиновна - председатель жюри, проректор по социальной работе и молодежной политике.

- Демчукова Ирина Михайловна, директор Научной сельскохозяйственной библиотеки.

- Мозжерина Татьяна Геннадьевна, начальник службы управления делами ректората и организационным развитием

- Зелинская Анастасия, председатель Совета обучающихся университета.

Жюри по достоинству оценило острый юмор и инновации команд.

По итогам всех заданий и с учетом результатов предыдущих этапов конкурса места распределились следующим образом:

диплом I степени был вручен студенческому активу экономического факультета,

диплом II степени – активу землеустроительного факультета,

диплом III степени получил актив факультета технического сервиса в агропромышленном комплексе.

Особую атмосферу праздника создали творческие коллективы Студенческого дворца культуры: ансамбль народного танца «Забава», студия эстрадного вокала «Автограф», шоу-балет «Империя», команда «TEAM SPIRIT», ВИА «Сибирский марш».