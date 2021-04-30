В Омском ГАУ обсудили актуальные направления улучшения качества зерна пшеницы

Открыла встречу ректор Омского ГАУ, д-р эконом.наук, профессор Оксана Викторовна Шумакова. Она отметила актуальность темы круглого стола и подчеркнула, что многолетние исследования ученых Омского ГАУ в области селекции и генетики полевых культур вышли на международный уровень. Напомним, что на создание лаборатории в соответствии с условиями грантового конкурса, выигранного Омским ГАУ в 2020 году, выделено 90 млн. руб. Работа будет осуществляться под руководством ведущего ученого мирового уровня в области качества зерновых культур, профессора Хамита Кокселя (Турция). Научный руководитель от университета, профессор Владимир Петрович Шаманин совместно с сотрудниками лаборатории генетики зерновых культур, лаборатории селекции и семеноводства полевых культур им. С.И. Леонтьева и обучающимися университета обеспечат эффективное выполнение научно-исследовательской программы проекта.

С приветственным словом выступил заместитель министра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития Омской области Игорь Вячеславович Лукьянов.

О проектах регионального научно-образовательного центра, связанных с селекцией и генетикой полевых культур, рассказала Ольга Владимировна Джикия, специалист по научно-исследовательским и опытно-конструкторским разработкам АНО "Омский НОЦ".

Выступления ученых из Омска, Челябинска, Алтайского края, Тюмени, Красноярска, Новосибирска касались вопросов улучшения технологических и функциональных качеств зерна мягкой и твердой пшеницы.

В совместном докладе Хамита Кокселя , профессора, факультет питания и диетологии и Букет Цетинер, PhD, университет Истинье, Стамбул, Турция были отмечены актуальные направления исследований в мире по улучшению качества зерна. Особое внимание в докладе ученый уделил проблеме создания сортов пшеницы с высокими функциональными свойствами.

Основными направлениями исследований в Омском ГАУ по улучшению пищевых и питательных свойств пшеницы в Западной Сибири поделился д-р с.-х. наук, профессор, директор Международного селекционно-генетического центра Омского ГАУ Владимир Петрович Шаманин. О генетических ресурсах для селекции и их влиянии на качество зерна пшеницы рассказал Сергей Сергеевич Шепелев, канд. с.-х. наук, зав. лабораторией генетики зерновых культур Международного селекционно-генетического центра Омского ГАУ.

Подводя итоги круглого стола, участники обменялись мнениями и наметили программу взаимодействия по улучшению качества зерна пшеницы