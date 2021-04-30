Омский ГАУ в первой лиге эффективности вузов

Всего оценено 1210 вузов России (683 головных, 527 филиалов), которые были распределены по 10 лигам в зависимости от значения индекса J, вычисляемого на основании данных Мониторинга эффективности деятельности организаций высшего образования и зависящего от величины каждого из шести анализируемых показателей. Это образовательная деятельность (средний балл ЕГЭ), научно-исследовательская деятельность (объем НИОКР в расчете на 1 НПР), международная деятельность/приведенный контингент (доля иностранных студентов), финансово-экономическая деятельность (доходы вуза на 1 ППС), заработная плата ППС, дополнительный показатель.

По результатам деятельности Омский ГАУ получил показатель J=21, благодаря чему расположился в первой лиге. Также в первую лигу рейтинга вошел Тарский филиал Омского государственного аграрного университета.

Из 54 аграрных вузов страны в первую лигу попали 20 вузов. По показателю J Омский ГАУ расположился на пятом месте.

Среди 18-ти вузов Омской области, вошедших в данный рейтинг, Тарский филиал "Омского государственного аграрного университета имени П.А. Столыпина занял третье место, головной вуз – четвертое.

Информация по показателям эффективности вузов получена с официального сайта ГИВЦ по состоянию на 20.04.2021