На концерт в честь «Авангарда» пришло около 10 тысяч омичей

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Вчера хоккеисты "Авангарда" привезли в Омск выигранный Кубок Гагарина. Этой победы болельщики ждали долгих 17 лет. И вот это случилось. В аэропорту команду встречали сотни фанатов. После этого хоккеисты поехали на площадь у строящейся "Арены-Омск", где прошло чествование "Авангарда".

Здесь прошел праздничный концерт для болельщиков. На него пришло около 10 тысяч омичей. Победу хоккеисты и фанаты праздновали до самого вечера. Они вспоминали чемпионский сезон. Для болельщиков нападающий Сергей Толчинский сыграл на гитаре и исполнил песню группы Сплин "Выхода нет". После этого омичей развезли по домам специально подогнанные автобусы.