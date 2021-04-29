Александр Бурков занял в рейтинге губернаторов 11 место

Омский губернатор почти попал в десятку лучших глав субъектов РФ в национальном рейтинге. Фото: пресс-служба администрации Омской области

Опубликован национальный рейтинг губернаторов, в котором глава региона Александр Бурков попал в первую группу. Среди других серьёзных конкурентов он занял 11 место, что очень неплохой показатель. Губернатор занял свой пост в непростые для области времена, что отмечают эксперты, но работа по исправлению ошибок прошлого ведётся успешно. Это отмечает заместитель директора Института социальных и экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Максим Васильев.

За время работы губернатору удалось сделать регион во всех смыслах более привлекательным. Фото: Сергей Мельников

- Губернатор Омской области Александр Бурков – системный человек, имеющий большой опыт работы как в исполнительных, так и в законодательных органах власти, прошедший большую школу. Сейчас регион очень ярко смотрится среди своих соседей и среди российских регионов в целом по участию в национальных проектах. 10 из 12 национальных проектов реализуются на территории Омской области, и более 10 млрд рублей на это получено. В целом Буркову удалось привлечь порядка 15 млрд рублей из федерального бюджета, что сопоставимо с бюджетом города Омска. Сегодня особую роль власть региона отводит культуре и работает над тем, чтобы Омск стал городом, где приятно и интересно жить, таким образом остановив естественный отток жителей, молодёжи, - оценил проделанную работу Васильев.

Также в поле зрения экспертов попали сдвиги в таких масштабных проектах, как омское метро и аэропорт Федоровка. Каждый омич наслышан о том, что с их реализацией есть большие сложности, но именно при Александре Буркове наметились тенденции к их осуществлению.

- Но в целом работу Александра Буркова можно оценить положительно. Из губернаторов, не входящих в «Единую Россию», Бурков – одна из самых сильных и ярких фигур, - подытожил Максим Васильев.

Соседями Александра Буркова по рейтингу стали глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на 10 месте и губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова на 12 месте.