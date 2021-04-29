Омский губернатор совершил рабочую поездку в Шербакуль

В местной ЦРБ губернатор обсудил с руководством вопросы приобретения нового медицинского оборудования. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Рабочую поездку в Шербакуль совершил сегодня губернатор Александр Бурков. Там он ознакомился с ходом реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда». В Шербакуле год назад благоустроили сквер «Сказочный лес». Появились аккуратные пешеходные дорожки, малые архитектурные формы, сделали уличное освещение. Также здесь установили систему видеонаблюдения и озеленили территорию сквера. Все работы обошлись в 16 млн. рублей, 14,7 млн. из которых - средства федерального бюджета.

- Это будет местом отдыха шербакульцев. Здесь есть возможность проводить и спортивные и культурные мероприятия, приходить с маленькими детьми, где есть мультяшные персонажи. Это все один из элементов создания комфортных условий жизни на селе, - сказал во время визита Александр Бурков.

В текущем году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Шербакульском районе работы запланированы в селе Борисовское. Здесь благоустроят общественную территорию и сделают детскую площадку.

Посетил глава региона и несколько социальных объектов. Побывал губернатор в центральной районной больнице и обсудил с руководством вопросы приобретения нового медицинского оборудования, а также ознакомился с темпами вакцинации. А они здесь высокие: в ЦРБ привито уже больше 1100 человек. В наличии есть еще 1400 доз вакцины.

Александра Бурков побывал в Шербакульском доме детского творчества. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- В больнице есть все необходимое для борьбы с пандемией. Есть коечный фонд, кислород, аппарат ИВЛ, есть лекарства для лечения амбулаторных больных, тех кто лечится на дому. Что касается вакцинации, то сегодня первоочередная задача, которая была поставлена Президентом страны – вакцинировать 60 % населения. В Шербакульском районе вакцинирование идет достаточно быстрыми темпами. Вакцины есть, - подчеркнул омский губернатор. - Созданы выездные бригады. Они ездят из Центральной районной больницы, проводят вакцинацию в ФАПах, амбулаторных больницах. Самое главное – не было критических случаев после вакцинации, - отмечает Губернатор. - Благодаря активности главы района и главврача в районе идет обустройство ФАПов. Автомобиль УАЗ направлен в детскую поликлинику. Еще пять машин в ближайшие два года поставим для центральной районной больницы. Также запланирована доставка в медучреждения дополнительного медицинского оборудования. И я уверен, что качество оказания медицинских услуг в районе будет повышаться.