Александр Бурков: Бюджетные кредиты позволят построить Федоровку и Северный обход

Омский губернатор Александр Бурков считает, что инициатива главы региона очень нужная и своевременная. ФОТО: Сергей МЕЛЬНИКОВ

В послании Федеральному Собранию Владимир Путин анонсировал выделение регионам дополнительных средств для получения бюджетных кредитов. Это позволит субъектам избавиться от коммерческих займов. Омский губернатор Александр Бурков считает, что инициатива главы государства очень нужная и своевременная.

- В послании прозвучали очень важные направления для развития регионов. Возможность получения дешевых инфраструктурных кредитов — это не только помощь в решении крупных инфраструктурных проектов, но и возможность замещения коммерческих кредитов на бюджетные. Это важно для большинства регионов страны, - отметил Александр Бурков. - Закредитованность очень высокая. У нас 22 млрд рублей — коммерческие кредиты. С одной стороны, мы снизили кредитную ставку за три года с 9% до 6,23%. Но сейчас появляется возможность заменить на бюджетные кредиты, снизив платежи по процентам коммерческим банкам. За прошлый год наша область заплатила 1,2 млрд рублей только процентов, которые взяли еще лет пять назад.

Как считает глава региона, экономию, к которой приведет замена коммерческих займов бюджетными, можно направить на инфраструктурные проекты в Омской области. А таковые в планах региональных властей есть.

Губернатор не раз заявлял о важности строительства нового аэропорта в Омске.

- Сейчас речь идет об аэропорте Федоровке и Северном обходе. Определен уже вид дороги: будет 4 полосы по 3 метра 750 — каждая полоса. И эти 62 км дороги, которые мы запланировали соединение тюменской трассы и трассы на Новосибирск — нам позволят использовать золошлаковые отходы, - говорит омский губернатор Александр Бурков. - 6,5 млн тонн их мы можем использовать при строительстве дороги. Нам уже подтвердили возможность использования такого полотна для дороги. 19 млрд рублей идут на строительство нового моста и моста через реку Омь. Но я думаю, мы сможем снизить стоимость этой дороги. Всего лишь 3% — на строительство этой дороги. Плюс аэропорт Федоровка. Компании претендуют «Новопорт» и компания «Аэропорты Региона». Инвесторы есть, необходимо найти средства на строительство полосы.