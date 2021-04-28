Губернатор рассказал, на что потратили 8 миллиардов, выделенные Омской области на модернизацию здравоохранения

Власти обновили автопарк службы "03" и медицинское оборудование. Фото: Иван МАКЕЕВ

В послании Федеральному Собранию президент обратил внимание на необходимость модернизации системы здравоохранения. Эта та работа, которой Омская область занимается уже не первый год. На эти цели региональное правительство получило порядка 8 миллиардов. Благодаря этому, удалось существенно обновить автопарк службы скорой медицинской помощи. Куплено порядка 300 машин.

- Модернизация первичного звена — это та программа, которую инициировал президент, и мы на Госсовете детально разбирались с этим вопросом, Федерального медико-биологического агентства. Эта программа утверждена. В рамках нее мы должны будем отремонтировать более трехсот объектов здравоохранения, построить более 120 объектов амбулаторных больниц, ФАПов, будет приобретено более 1200 единиц медицинского оборудования, - сказал омский губернатор.

По его словам, в пандемию удалось обновить и медицинское оборудование.

- У нас тогда в целом было 560 аппаратов ИВЛ. Из них более 400 — было со 100% износом, - сказал Александр Бурков.