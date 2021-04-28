Губернатор Александр Бурков: Нужно разработать комплексную программу озеленения Омска

Глава региона уверен, что необходима разработка отдельной комплексной программы по озеленению Омска.

Губернатор дал большую пресс-конференцию. На ней он затронул ряд важных тем. Одной из них стала - экология. Глава региона уверен, что необходима разработка отдельной комплексной программы по озеленению Омска. Только там можно вернуть статус "города-сада".

- Я поручил мэрии Омска и правительству региона посмотреть возможность направления средств на озеленение города, разработать комплексную программу. Это нужно делать, - убежден Александр Бурков. - Я очень ценю, что у нас омичи трепетно относятся к каждому кусту, каждому дереву в микрорайоне или напротив дома, но зачастую многие деревья просто приходят в упадок, и в целях безопасности их убирают. Но мы должны вернуть Омску название "город-сад".

Заверил губернатор и то, что дендропарк не будет застраиваться. Этого опасались многие омичи.

- Решено не снимать охранный статус, там можно будет только делать благоустройство и строительство временных сооружений. Никаких капитальных объектов, ни жилья, ни торговых центров здесь не будет.