В Омске поймали вежливого грабителя, ворвавшегося с ножом в микрокредитную фирму

Грабителя задержали благодаря помощи омичей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Буквально вчера, 27 апреля, у омичей просили помощи в поисках небычно вежливого грабителя. Он зашел в микрофинансовую организацию и, угрожая менеджеру ножом, забрал 32 тысячи рублей, все что на тот момент было в кассе. Отличительной особенностью грабителя была не только приметная куртка, но и вежливость, с которой он общался с жертвой.

- Молодой человек с утра следил за офисом, а потом около четырех часов зашел. Он подошел прямо к столу с ножом и сказал, что меня не тронет, ему нужны только деньги. Я вытащила, положила на стол. Молодой человек забрал их и пригрозил, чтобы я за ним не ходила, сказал, что снаружи ждет друг, - вспоминает о произошедшем работница микрофинансовой организации.

Оказалось, 25-летний молодой человек недавно приехал в Омск с семьей из Санкт-Петербурга. Там он уже был судим за угон автомобиля. Его узнали омичи в ломбарде на проспекте Карла Маркса и сообщили в полицию. Из похищенного он успел потратить 9 тысяч рублей, остальные 23 тысячи вернули владельцу.

Как уточнили в пресс-службе полиции, на молодого человека завели уголовное дело по статье "Разбой с применением оружия". Максимальное наказание, которое можно получить, - 10 лет лишения свободы.