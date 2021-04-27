«Я вас не трону, извините!»: В Омске ищут вежливого грабителя с ножом в куртке NASA

Полицейские просят помощи в поисках омича. Фото: Олег ЗОЛОТО

В полицию обратился региональный директор микрофинансовой организации. Он заявил, что в один из офисов на улице 4-я Челюскинцев в районе Амура ворвался неизвестный омич и украл деньги. Парню удалось забрать 35 тысяч рублей, приставив к горлу сотрудницы нож.

Общение работницы организации с грабителем попало на запись камеры видеонаблюдения.

Звук слышно плохо, но некоторые слова можно разобрать. Молодой человек предусмотрительно надел медицинскую маску и закрыл лицо капюшоном, чтобы его не поймали, но оказался довольно вежливым человеком. Даже в момент преступления он не позволил себе кричать, нецензурно выражаться и обзываться. он спокойно зашел в помещение и сразу направился к девушке за столом. Естественно, нож он достал, но сказал совсем неожиданные для грабителя слова:

- Я вас не трону, извините. Деньги. Мне нужны просто деньги, - предупредил он девушку. Ее самообладанию все же можно позавидовать, она не стала кричать и паниковать, а спокойно открыла кассу.

- Все вытащите, пожалуйста, - попросил грабитель. - Спасибо. За мной, пожалуйста, не выходите. Все, спасибо большое. До свидания, - сказал парень на прощание.

Теперь вежливого грабителя разыскивает полиция. В отношении него возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

Приметы разыскиваемого: на вид 20-25 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы темные, вьющиеся. Был одет в черную толстовку с надписью «NASA» на спине и груди слева, темные джинсы и кроссовки темного цвета.

Если вы видели этого молодого человека или знаете что-то о его месте нахождения, сообщите в полицию по номерам 79-24-02 или 02.