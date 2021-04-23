Дополнительные средства позволят увеличить количество отремонтированных домов культуры в омских селах

За последние 5 лет в регионе капитально отремонтировано 113 домов культуры. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Глава государства выступил с ежегодным посланием к Федеральному Собранию. В своей речи Владимир Путин отметил особую важность подрастающего поколения в будущем страны. По мнению президента, молодежь должна иметь возможность в самых передовых форматах знакомиться с отечественной историей и многонациональной культурой, с нашими достижениями в сфере науки и технологий, литературы и искусства. Для этого необходимо продолжить обновление учреждений культуры в сельской местности.

Такую задачу поставил Владимир Путин. С целью ее решения федеральные власти выделят регионам дополнительно 24 миллиарда рублей. Это поможет расширить программу капитального ремонта дворцов культуры, которая уже и так ведется в стране и в Омской области в частности.

Ремонтом ДК на селе омские власти занялись еще в 2016 году. С 2019 года эта работа ведется в рамках национального проекта «Культура». За последние 5 лет в регионе капитально отремонтировано 113 домов культуры. В этом году откроются еще 10 ДК – капитальный ремонт здесь идет с 2020 года, это проекты с большим объемом работ и финансовых средств.

Добавим, что в этом году торжественные открытия домов культуры произойдут в Исилькульском, Калачинском, Кормиловском, Любинском, Нововаршавском, Оконешниковском, Омском, Полтавском, Саргатском, Шербакульском районах. Жители очень ждут этого события.

Ремонтом ДК на селе омские власти занялись еще в 2016 году. Особое внимание уделяется качеству строительных работ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Послание Владимира Путина прокомментировал министр культуры Омской области Максим Трофимов. По его словам, наш регион - один из самых активных участников программы капремонта учреждений культуры в сельской местности не только в Сибири, но и в России в целом.

- С увеличением количества ремонтируемых объектов возрастет и количество запросов от районов – и жители, и руководители муниципалитетов обращаются к нам с просьбой отремонтировать тот или иной объект, часто такие просьбы мы находим в соцсетях. Сельчане видят, что программа работает, и тоже хотят встречаться в красивых, теплых и уютных ДК, - считает министр культуры Омской области Юрий Трофимов. - Все запросы мы собираем, консультируем коллег из районов о том, что нужно сделать, чтобы попасть в нацпроект и программу ремонта. Дополнительные средства, о которых сказал Президент, позволят это сделать, увеличить количество учреждений культуры в сельской местности, которые будут обновляться в течение ближайших трех лет. Мы готовы к этой работе.