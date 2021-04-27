Вместе с дождями в Омск придет ураганный ветер

Омичам обещают ураганный ветер. Фото: Евгения ГУСЕВА

На этой неделе в Омск вместе с потеплением придут и дожди. Об этом предупреждали синоптики. Осадки продлятся почти до майских праздников. Также, по данным Обь-Иртышского УГМС, значительно усилится и ветер. Завтра, 28 апреля, прогнозируют порывы до 23 метров в секунду. Во время последнего урагана они были немного меньше, около 18-20 м/с.

Из-за ухудшения погоды в МЧС по Омской области напоминают омичам, что лучше переждать непогоду дома и отложить длительные поездки. Спасатели напоминают, что при сильном ветре не стоит находиться вблизи линий электропередач, рекламных щитов и деревьев, не стоит и парковать там автомобили.