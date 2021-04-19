Падающие леса у дома со шпилем, летающий шифер и поваленные деревья: По Омску прокатился ураган

Коммунальным службам еще предстоит разбираться с последствиями сильного ветра. Фото: «Аварийный Омск», «ЧП Омск», «Инцидент Омск»

Омск накрыл ставший уже традиционным для середины весны ураган. После резкого потепления до +13 похолодало сразу до -7 градусов. Вместе со сменой температуры по улице поднялся сильный ветер. О разгуле стихии предупреждали накануне в региональном ГУ МЧС и просили без лишней необходимости не выходить из дома.

По улицам города летал шифер, сорванный с крыш домов. Не выдержали проверку сибирским ненастьем и новые ограждения вдоль дорог. Теоретически их установили для безопасности. Однако на записи, выложенной одним из водителей в соцсети, видно, что оторвавшаяся часть металлического забора и сама представляет вполне реальную угрозу для проезжающих мимо машин.

Кроме того, Омск накрыла пылевая буря. Тонны песка, реагентов, пыли и частиц автопокрышек, копившиеся на дорогах всю зиму и до сих пор не убранные, взвились в густые черные тучи. Насколько «полезно» дышать такой смесью, понятно даже неспециалистам.

Омск накрыла пылевая буря. Фото: «Аварийный Омск»

Ветром сносило даже металлические остановки.

А в центре города появилось подобие Пизанской башни. Леса, которые строители нагородили вокруг многострадального дома со шпилем на улице Масленникова, опасно накренились и держались фактически на проводах. В случае, если бы они рухнули, пешеходам и водителям просто некуда было бы отскочить – многоэтажка стоит прямо на перекрестке.

Впрочем, такие превратности погоды для Омска не слишком большая экзотика. Горожане до сих пор вспоминают о знаменитом урагане «Леня» и о снегопаде в середине июня.