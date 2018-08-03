В Омске будут судить бывшего чиновника за смерть девушки во время урагана «Леня»

СЕГОДНЯ 08:16 2018-08-03T08:17:00+03:00

Мать погибшей Светланы Березиной все прошедшие годы не теряла надежды на справедливость и обивала пороги силовых ведомств и судов Фото: Архив "КП"

Спустя 4 года после трагедии дело все-таки дошло до суда

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Сегодня областная прокуратура сообщила о том, что в суд передают уголовное дело бывшего чиновника, обвиняемого в смерти 23-летней девушки во время урагана. Сообщение неожданное, ведь со злополучного дня прошло уже 4 года. Эту историю, быть может, и замяли бы, но мать погибшей Светланы Березиной все прошедшие годы не теряла надежды на справедливость и обивала пороги силовых ведомств и судов (подробнее см. "Звонок матери").

Напомним, 26 апреля 2014 года по Омску прошел страшный ураган, который в народе прозвали "Леней". Сильнейший ветер срывал крыши с домов, валил деревья и рекламные щиты. У села Троицкое рухнул остановочный павильон, где ждала транспорт Светлана Березина. На беременную девушку рухула бетонная конструкция, и она погибла.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, ответить за смерть омички предстоит начальнику отдела строительства, ремонта, эксплуатации, диагностики автодорог и безопасности дорожного движения БУОО «Управление дорожного хозяйства Омской области». Ему вменяют статью Уголовного кодекса "Ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, повлекшее по неосторожности причинение смерти".

- По версии следствия, указанное должностное лицо, при осуществлении государственных функций в сфере дорожного хозяйства, не приняло достаточных мер к ремонту и обеспечению безопасности остановочного павильона для общественного транспорта на 17-м километре автодороги «Омск-Русская Поляна», - рассказали в областной прокуратуре.

Экс-чиновник - 58-летний Александр Васильев - все эти годы свою вину категорически не признавал.

- После вручения ему копии обвинительного заключения уголовное дело будет направлено в Омский районный суд для рассмотрения по существу, - добавили в прокуратуре.

ЗВОНОК МАТЕРИ

"Никто так и не попросил прощения"

"Комсомолка" связалась Еленой Березиной, 4 года назад похоронившей свою дочь. Известие о том, что дело передают в суд, стало для матери новостью.

- Я знаю, что в Москве расследовали дело, затем сюда передали. Только к Бастрыкину я ездила 3 раза.

- Довольны ли, что дело дошло до суда?

- Довольна - да. Но уже не верю, что в суде на меня не будут давить морально. Дело хотят замять - это точно.

- За прошедшие годы с Вами кто-нибудь связывался, пытался извиниться, загладить, компенсировать вину?

- Нет, конечно. Никто так и не попросил прощения.

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- Да эту остановку ни разу не ремонтировали! Когда лет 10 назад первая стена обвалилась - внимания никто не обратил. Даже кирпичи тогда не убрали. Только красили да белили! - возмущается мать погибшей. - А когда все случилось, скорость ветра за городом была 17-18 метров в секунду. Его нельзя назвать ураганным. При таких порывах нормальные остановки не сносит! (Далее...)