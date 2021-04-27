«Ростелеком» в Омске помог задержать преступников

Записи с камеры домофона, установленного «Ростелекомом» на проспекте Комарова, 14, помогли найти трех несовершеннолетних омичей, которые в апреле этого года похитили у прохожего сотовый телефон. В результате оперативных действий телефон был изъят у преступников и возвращен владельцу.

По сообщению управления МВД России по Омской области, к ним обратился житель Кировского округа с заявлением о разбое. Сотрудники уголовного розыска просмотрели запись с камеры домофонной панели и определили, что нападавшие —жители Омска, которые уже были фигурантами уголовных дел за совершение краж.

Вовремя задержать нападавших получилось благодаря «Умному домофону», который входит в многофункциональный сервис управления и контроля дома и придомовой территории «Ростелеком Ключ». С помощью этих домофонов можно не только удаленно открывать двери, принимать вызовы и создавать временные коды доступа для гостей. Панели устройства также оборудованы микрофоном и камерой с высоким разрешением, что позволяет непрерывно записывать и сохранять видео на срок от семи дней.

«”Ростелеком Ключ“ — это не только просто и удобно. Как доказывает практика, это еще и безопасно. Тем более, если дополнить “Умные домофоны” услугой “Комплексное видеонаблюдение”: этот сервис позволит увидеть все, что происходит на территории жилого комплекса. Мониторить ситуацию можно как в режиме онлайн, так и просматривая архив, а благодаря системе ночного видения камеры отлично снимают и в темноте», — уточнил Эдуард Серобабин, директор Омского филиала ПАО «Ростелеком».

В экосистему «Ростелеком Ключ» также входят сервисы «Умный шлагбаум», «Умные счетчики» и «Умный СКУД», которые предназначены для создания цифровой инфраструктуры домов и жилых комплексов. Получить дополнительную информацию и оставить заявку на подключение услуг жители Омской области могут на сайте и по единому бесплатному номеру 8 800 1000 800.