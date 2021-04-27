В Омске на Левобережье произошла авария с шестью машинами

В Обстоятельствах аварии разбираются ГАИ. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области

Накануне в Омске произошла массовая авария на дроге возле микрорайона Входной. Картина, которую видели проезжавшие мимо автомобилисты, действительно впечатляла: сгрудившиеся в кучу, помятые и разбитые машины в дыму на фоне горящей травы и деревьев мало кого могли оставить равнодушными. Очевидцы, записавшие кадры с места аварии предполагают, что она могла произойти из-за плохой видимости. В некоторых местах на дороге такой плотный дым от горящего сухостоя, что ничего не видно уже на расстоянии пары метров.

Не только там люди страдают из-за пожаров. Ими сейчас охвачен почти весь юг Омской области. Остается надеяться, что дожди, которые синоптики обещают а всю неделю, хоть немного исправят ситуацию.