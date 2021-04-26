Появилось видео с задержанием начальника омской полиции Быкова

В Омске за взятку задержали главу УМВД за крупную взятку.

Появилось видео с моментом задержания главы УМВД по Омску Евгения Быкова. По версии следствия, он за взятку в 3,5 миллиона рублей покровительствовал сети массажных салонов. По кадрам, которые появились в сети, видно, что Евгений Быков не ожидал собственного задержания. При себе у него нашли крупную сумму денег, 300 тысяч. На вопрос оперативников, откуда они, Быков не смог точно ответить и сказал, что это друг отдал долг.

Сейчас следствие в отношении главы полиции продолжается. Им занимаются следователи Следственного комитета. Быков по решению суда заключен под стражу на 2 месяца, а грозить ему может срок куда больший, от 8 до 15 лет лишения свободы, уточняют в пресс-службе следкома.