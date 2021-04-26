Губернатор призвал омичей голосовать за дизайн-проекты зеленых зон, которые благоустроят

Губернатор призвал омичей голосовать за дизайн-проекты зеленых зон. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Стартовало голосование за понравившиеся объекты или дизайн-проекты общественных пространств, которые благоустроят в Омской области. Оно продлится с 26 апреля по 30 мая 2021 года на сайте 55.gorodsreda.ru.на новой платформе. Ее цель максимально упростить участие граждан в жизни городов и сделать так, чтобы городская среда отвечала потребностям всех групп населения.

Омский губернатор Александр Бурков призвал жителей высказаться и проголосовать за понравившиеся объекты или дизайн-проекты.

Один из вариантов благоустройства площади Лицкевича.

- В каком городе вы хотите жить? Уверен, большинство из вас на этот вопрос ответит: в современном, красивом и ухоженном, в таком, где есть уютные уголки для отдыха и занятия спортом. За последние три года благодаря программе «Формирование комфортной городской среды в областном центре и районах нашей области мы благоустроили почти 100 общественных пространств, - сказал губернатор. - Эта важная и нужная работа продолжается. Сегодня стартует масштабное голосование по отбору территорий, которые будут приведены в порядок в городах Исилькуль, Калачинск и Тара, и за дизайн-проекты благоустройства пяти площадок в городе Омске. Нам, жителям, предстоит самим решить, как в следующем году преобразится наш общий дом.

По мнению главы региона, именно от мнения жителей зависит то, как будет выглядеть ближайших к их дому парк. Для этого нужно просто высказаться и проголосовать.

- Я призываю вас принять участие в голосовании. Это самый простой способ внести свой вклад в развитие Омска и наших малых городов. Уверен, вместе мы сделаем их комфортными и удобными для жизни!, – говорится в обращении главы региона.

ВАЖНО!

Где и как голосовать за объекты?

- На сайте 55.gorodsreda.ru будут представлены объекты и эскизы благоустройства, которые планируют сделать;

- проголосовать за объект или дизайн-проект может каждый гражданин старше 14 лет;

- онлайн-голосование пройдет на сайте с 26 апреля по 30 мая 2021 года;

НА ЗАМЕТКУ

Какие зоны предложены на голосование?*

Калачинск:

- пешеходная зона по ул. Вокзальной и ул. 30 лет Победы;

- пешеходная зона по ул. Калачинской;

- пешеходная зона по ул. Черепова;

- пешеходная зона по ул. Смирнова (от ул. 70 Бригады до ул. Фрунзе)

Тара:

- пешеходная зона по ул. Ленина (от пер. Спартаковский до ул. 40 лет ВЛКСМ);

- пешеходная зона по ул. Ленина (от пер. Спартаковский до дома № 98);

- сквер Ермака.

Исилькуль:

- пешеходная зона по ул. Ленина;

- пешеходная зона по ул. Партизанской;

Омск:

- территория городского сада;

- площадь им. Лицкевича;

- сквер им. Панфилова;

- Старозагородная роща;

- территория вдоль ул. Моторной и пр. Сибирского.

*в Калачинске, Таре, Исилькуле благоустроят территории, набравшие наибольшее количество голосов; в Омске благоустроят все обозначенные территории по дизайн-проектам, которые наберут наибольшее количество голосов