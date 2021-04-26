Омичей ждут дожди и потепление до +20 градусов

На этой неделе омичам стоит доставать зонты. Фото: Архив "КП"

Прошедший ледоход, похоже, окончательно унес с собой холода. Теплые выходные сменятся, по прогнозам синоптиков, еще более теплой рабочей неделей. Уже сегодня днем, в понедельник 26 апреля, температура поднимется до +19 градусов и местами небольшой дождь, ночью тоже обещают плюсовую температуру.

Примерно такая температура сохранится практически всю неделю. Самым теплым днем в Обь-Иртышском УГМС называют 28 апреля. Днем температура может достигать +22 градусов. Осадки сохранятся до пятницы, а в выходные будет сухо, но немного похолодает. Пока прогнозируют температуру около +12...+17 градусов.