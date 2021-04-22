На Иртыше в Омске начался ледоход

В Лед уносит с собой и холодную погоду. Фото: Веселовская Анна

Омичи уже видели льдины, проплывающие по Иртышу в этом году, но это был не ледоход. Синоптики рассказали, что это река вскрылась в пределах города. Потом снова прошли льдины, но и это не было настоящим ледоходом.

Сейчас отчетливо видно, что по реке плывут большие льдины с верховьев. Фото: Веселовская Анна

Специалисты из Обь-Иртышского УГМС и МЧС предупреждали, что лед с верховьев Иртыша может прийти в понедельник, но он немного задержался. Льдины пошли только сегодня, 22 августа, в четверг. "Комсомолка" как и многие омичи решила посмотреть на ледоход и сделала несколько кадров.

Уровень воды в Иртыше тоже немного поднялся. Фото: Веселовская Анна

Стоит отметить, что вместе со льдом уходит из региона и холодная погода, на следующей неделе обещают значительное потепление. Теперь уже точно можно попрощаться с зимой и ждать лета.