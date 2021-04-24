Энергетики поддержали городской субботник

Это относится не только к выполнению требований природоохранного законодательства на энергообъектах компании, но и к участию в социальных экологических акциях, таких, как городские субботники.

Порядка 1300 специалистов всех структурных подразделений компаний «ТГК-11» и «Омск РТС» приняли в этот раз участие в субботнике: это сотрудники ТЭЦ-2, ТЭЦ-3, ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, Кировской районной котельной, районов СП «Тепловые сети», абонентских отделов СП «Теплоэнергосбыт» и СП «Тепловая инспекция и энергоаудит», управления компаний.

Всего в мероприятиях субботника было задействовано 15 единиц техники.

Как обычно, большой фронт работ был выполнен по очистке территорий и сбору мусора. В целом энергетиками очищено 180 000 кв. метров территории (газонов, дорог, тротуаров), вывезено 130 кубометров мусора. Побелены бордюры, убран сухостой вокруг растущих на станциях и других объектах деревьев, облагорожено пространство вокруг. Сотрудники АО «Омск РТС» также очистили территории вокруг насосных станций и теплотрасс в городе Омске.