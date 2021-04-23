Милое и немного пугающее видео из Большереченского зоопарка: Медведь Фома делает зарядку

Фома только выглядит безобидным увальнем. Не стоит обольщаться, это иллюзия! Фото: Наталья БОЛОТОВА

Сотрудники Большереченского зоопарка продолжают радовать подписчиков своего паблика забавными роликами со своими обитателями. Особенно популярны у публики мишки. Их тут полный комплект: бурые, гималайские и даже полярный.

Бурый медведь Фома, например, очень уважает спорт. Периодически появляются видео, на которых он делает зарядку. Как правило, косолапый предпочитает йогу – неспешно и с чувством растягивает все свои солидные конечности.

Однако в этот раз мастер-класс закончился неожиданно. Фома, видимо, утомленный известностью и не настроенный на съемки, наглядно продемонстрировал, что он только выглядит милым увальнем и может в считанные секунды превратиться в грозного хищника с молниеносной реакцией. К счастью, от его смертоносных клыков и когтей автора видео спасло прочное ограждение вольера.