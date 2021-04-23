Омские сотрудники Росгвардии встретились с ликвидатором последствий радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС

Мероприятие состоялось в канун 35-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. Фото: Управление Росгвардии по Омской области

Сегодня, в канун 35-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС, в актовом зале ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области» стажеры и офицеры вневедомственной охраны встретились с участником ликвидации последствий крупнейшей аварии в истории атомной энергетики.

В ходе встречи ликвидатор последствий радиационной катастрофы на Чернобыльской АЭС, ветеран вневедомственной охраны – старший прапорщик милиции в отставке Владимир Петрович Гребенщиков поведал присутствующим свою чернобыльскую историю. Будучи 26-летним военнослужащим по контракту, Владимир Гребенщиков, узнав новость о крупнейшей в истории мировой атомной энергетики катастрофе, по долгу службы вместе с боевыми товарищами отправился в служебную командировку в самый очаг событий.

– Не описать словами что происходило: в течение двух месяцев мы ежедневно отправлялись во 2-й, 3-й и печально известный 4-й энергоблок Чернобыльской АЭС для ликвидации последствий аварии, – поделился чернобылец Владимир Гребенщиков.

Фото: Управление Росгвардии по Омской области

За усилия, приложенные во имя спасения мира от дальнейшего радиоактивного заражения, за бесстрашие и подвиг – Владимир Петрович был удостоен государственной награды – медали «За спасение погибавших», а также нагрудным знаком «Ликвидатор аварии ЧАЭС».

Росгвардейцы с большим интересом слушали историю чернобыльца и активно задавали интересующие их вопросы, а в завершение встречи поблагодарили ветерана за интересный разговор и за вклад в ликвидацию последствий той страшной катастрофы.

– Чернобыльская катастрофа коснулась судеб миллионов жителей России, благодаря самопожертвованию ликвидаторов удалось избежать многих человеческих жертв. Подвиг, который осуществили ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС, никогда не будет забыт! – отметила председатель Совета ветеранов ФГКУ «УВО ВНГ России по Омской области» старший лейтенант милиции (в отставке) Людмила Бывальцева.