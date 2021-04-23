В Омске начали благоустройство «Зеленого острова»

В парке появятся новые лавочки, пешеходные и велодорожки. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщили в пресс-службе мэрии на прошлой неделе уже начались первые работы по благоустройству любимого многими омичами парка «Зеленый остров». Подрядчик уже начал разбирать старые велосипедные дорожки. Проект реконструкции рассчитан на 3 года и в будущем должен вписаться в масштабный проект 15-километровой набережной.

На первом этапе подрядчику нужно обустроить пешеходные дорожки из тротуарной плитки в южной части парка, ближе к микрорайону «Серебряный берег», сделать асфальтовую велодорожку, сделать экотропу из резинового и грунтового покрытий. Также нужно установить скамейки, урны, велопарковки и туалеты. Еще на юге парко должно появиться 135 новых деревьев.

- Важно отметить, что мы организовали фронт работ так, чтобы со стороны ул. Кемеровской до эстрады велопешеходный трафик был разделен. Сейчас первым этапом подрядчик заходит на нижнюю часть парка и там работает, чтобы люди могли пройти по верхней дорожке. Таким образом, мы не отсекаем парк с юга, и он функционирует. У нас задача - дать этому объекту новую жизнь. Наша общая цель — привести парк в порядок в ближайшие три года, - подчеркнул директор «Центра компетенций по вопросам городской среды» Алексей Сокин в эфире радио Монте-Карло.