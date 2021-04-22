Омская область в рамках нацпроекта внедряет экспортный стандарт

В ИТ-парке омские экспортеры всегда могут получить консультации. Фото: пресс-служба правительства Омской области

Одна из тем, затронутых Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию, - необходимость снятия ограничений в сфере валютного контроля. Это сделать планируется уже с июля. В Минэкономики Омской области считают это важной инициативой. Наш регион обладает значительным экспортным потенциалом.

- В Омской области продолжается активная работа по укреплению позиций во внешнеторговой деятельности. Регион обладает значительным экспортным потенциалом, поэтому решения, связанные с пересмотром избыточных требований валютного законодательства, станут еще одним стимулирующим фактором в развитии экспортной составляющей, – считают в региональном Минэкономики.

По данным ведомства, практически весь региональный экспорт несырьевой, на его долю приходится 99%. Эксперты считают, что снятие ограничений в сфере валютного контроля - это очень важное решение президента.

При содействии Центра поддержки экспорта представители омского бизнеса принимают участие в международных выставках. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

- Валютное законодательство совершенствуется, мы видим, что избыточные требования устраняются. Но бизнесу необходимо упрощение процедуры валютного контроля именно потому, что нам требуется быстро принимать решения, ведь это может стоить денег. А в небольших предприятиях зачастую руководителю приходится самостоятельно разбираться во всех нюансах и требованиях законодательства, на что могут уходить месяцы. Меры по устранению избыточных ограничений, позволят увеличить объемы регионального экспорта, – считает руководитель комитета по международной деятельности омского отделения Опоры России Михаил Деревянко.

В омском правительстве в рамках реализации национального проекта "Международная кооперация и экспорт" еще в марте приступили к внедрению экспортного стандарта. Он сводится к разработке комплекса мер, который будет стимулировать экспортную деятельность в регионе. Это расширение деловых связей компаний с зарубежными контрагентами, продвижение продукции омских предприятий на зарубежные рынки, в том числе через каналы электронной торговли, а также реализация акселерационных программ. Для содействия предприятиям в выходе на внешние рынки в регионе работает Центр поддержки экспорта.

- Когда государство принимает решения для смягчения условий для экспортеров, это, конечно, снижает нагрузку на бизнес, который работает на внешних рынках, способствует развитию. Мы всегда готовы оказать омским экспортерам поддержку, в том числе в форме консультаций, – отмечают в омском Центре поддержки экспорта.