Омская область уделяет особое внимание вопросам преодоления последствий пандемии

Более 200 тысяч пожилых людей и инвалидов получили различные социальные услуги в полном объеме и в установленные сроки. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Во время послания президента Федеральному Собранию РФ Владимир Путин особое внимание уделил преодолению последствий пандемии. Глава государства поблагодарил врачей и учителей за работу в непростой период. Он отметил самоотверженность социальных работников, которые даже во время пандемии оставались рядом с подопечными интернатов и домов престарелых. А именно пожилым и инвалидам помощь в пандемию была нужна как никогда.

В Омской области режим особых коронавирусных ограничений был организован в 15 учреждениях. Специалисты домов-интернатов и геронтологических центров отработали порядка 60 смен в режиме обсервации продолжительностью не менее 14 дней. Персонал получил стимулирующие выплаты из федерального бюджета в размере 51 миллиона рублей. Повышенные выплаты получил 361 работник, переболевший коронавирусом.

Всего же в 2020 году, несмотря на сложный режим работы, более 200 тысяч пожилых людей и инвалидов получили различные социальные услуги в полном объеме и в установленные сроки. В том числе социальные услуги на дому получили почти 29 тысяч человек.

По решению губернатора Александра Буркова в прошлом году из резервного фонда на продуктовую помощь для слабозащищенных категорий населения выделено 52 млн руб. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

По решению губернатора Александра Буркова в прошлом году из резервного фонда на продуктовую помощь для слабозащищенных категорий населения выделено 52 млн руб. В течение полутора месяцев социальные работники и волонтеры доставляли продуктовые наборы «Доброе дело». В итоге 116 тысяч омских семей, а это неработающие пенсионеры и инвалиды, многодетные и семьи в трудной жизненной ситуации и социально опасном положении, получили такие наборы. Волонтеры бесплатно доставляли нуждающимся продуктовые наборы.

- 2020 год стал проверкой для всех служб, в том числе и социальной. Наша ветеранская организация тесно сотрудничает с Министерством труда и социального развития Омской области. К нам обращаются пожилые люди, и мы оперативно совместно отрабатываем вопросы, оказываем помощь, поддержку. Важно понимать, что есть одинокие пенсионеры, и единственными близкими людьми для них становятся социальные работники и специалисты домов-интернатов, – отметил председатель Омского областного совета ветеранов Евгений Белов.