За сутки с коронавирусом в больницу попали 22 омича

Омичи активно участвуют в прививочной компании. Фото: Артем КИЛЬКИН

По последним данным минздрава, от коронавирусом в Омской области за сутки заразились 68 омичей. Из них лечиться дома смогут 476 человек, а 22 с тяжелыми симптомами попали в больницу. Всего за время пандемии, ковидом в регионе заразились 45 180 человек.

Выздоровели сегодня 85 пациентов, всего за время наблюдений справились с вирусом 38 273 омча.

К сожалению, продолжает пополняться список погибших. Сегодня медики констатировали 1 смерть. Всего за время пандемии насчитали 1 368 летальных исходов.

В прививочной компании поучаствовали уже 136 101 человек. Омичам напоминают, что теперь можно выбрать между двумя вакцинами: «Спутник-V» и «Вектор».