Вакциной от коронавируса «Вектор» привились почти 350 омичей

Омичи уже могут выбирать, какой вакциной прививаться. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омск накануне поступила первая партия новосибирской вакцины от коронавируса «Вектор». Она появилась в поликлиниках и теперь омичи могут сами выбирать, чем прививаться «Вектором» или «Спутником-V».

По данным министерства здравоохранения, пока привились новой вакциной только 348 омичей. «Спустник-V», по наблюдениям медиков, пока более популярен у омичей. Скоро «Вектор» будет доступен и для жителей области, вакцину из следующей партии доставят в районные больницы. Пока в прививочной компании поучаствовали 132 165 человек.