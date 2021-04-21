Приемная комиссия в омский Кадетский корпус будет работать в аварийном здании

Прием документов пройдет в старом здании на улице Ленина. Фото: Яндекс.Карты

В этом году в омский кадетский корпус все же открыли набор курсантов. Правда принимать будут только в 5, 6 и 7 классы. Занятия 1 сентября для учеников должны начаться в новом корпусе, который строят рядом парком Победы на Левом берегу. Его обещают сдать в срок, но пока работы там активно ведутся.

Как сообщили на сайте Кадетского корпуса , приемная комиссия начала работу с 15 апреля и работает она в старом здании на улице Ленина. Напомним, что его закрыли, признав аварийным.

Там юные абитуриенты должны сдать экзамены и пройти тест на физподготовку. Работать приемная комиссия будет вплоть до 1 июня.