Новый кадетский корпус в Омске построят на Левобережье

Здание Кемеровского президентского кадетского училища. Его проект взяли для основу для строительства кадетского корпуса в Омске. Фото: redstar.ru/doroga-k-znaniyam-otkryta

Стало известно, где решили строить новое здание для омского кадетского корпуса. Напомним, что старое, на улице Ленина, признали аварийным и решили реставрировать, а всех учеников на время работ отправили в другие города. Планировалось, что новое здание появится на улице Красный путь, но участок не соответстовал необходимым требованиям.

- Строительство началось на участке земли, которая расположена между улицами Суворова и 60 лет Победы, - рассказал НГС55 замминистра региональной безопасности Омской области Геннадий Привалов. - Обсуждалось много участков, но в итоге после изучения вопросов по экологии и инженерным сетям контракт был подписан на эту территорию.

Также привалов уточнил, что главное здание планируют сдать уже к 1 сентября 2021 года, а остальную инфраструктуру достроить в 2022. За основу взяли типовой проект кемеровского президентского кадетского училища.