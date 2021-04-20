Александр Бурков: Мы видим результаты по выявлению источников загрязнения окружающей среды в Омске

Глава региона считает, что необходимо не только снизить совокупный объем выбросов. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Губернатор Александр Бурков на заседании экспертного совета по экологии обсудил реализацию федерального проекта «Чистый воздух». По его словам, главная задача сейчас не только снизить совокупный объем выбросов, но и сократить выбросы приоритетных загрязняющих веществ в два раза. Чтобы этого добиться, нужно найти принципиально новый подход к формированию мероприятий по улучшению качества воздуха.

Министр природных ресурсов и экологии Омской области Ильи Лобова сообщил, что такие крупные предприятия, как АО «Газпромнефть-ОНПЗ», ООО «Омсктехуглерод», ООО «Полиом» за счет собственных средств проводили работу по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Это привело к снижению объема выбросов на 3 тысячи тонн. Кроме того, введена в работу автоматизированная система управления дорожным движением на 57 перекрестках на крупных магистралях города. Обновляется подвижной транспортный состав. В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» приобретено 20 автобусов марки VOLGABAS, работающих на метане.

За последние два года были построены на улице Заводская, 1-я Любинская и в селе Лузино автомобильные газонаполнительные компрессорные станции для расширения использования более экологичного топлива. Вместе с тем власти усиливают контроль за состоянием воздуха. В 2020 году за счет средств областного бюджета установлен автоматизированный пост наблюдений в Ленинском округе города Омска, аналогичный пост в 2019 году установлен в Советском округе города Омска. Также в рамках регионального проекта «Чистый воздух» модернизируется федеральная государственная сеть мониторинга. Планируется дальнейшая модернизация постов.

Региональные власти особое внимание уделяют экологии. Фото: Алексей ФОКИН

- Мы видим реальные результаты по выявлению источников загрязнения окружающей среды. В прошлом году поставлено на учет более 500 таких объектов, в этом году уже 88. Очень важно, что сами предприниматели заявляют об источниках выбросов, которые у них есть. У нас выстроена система мониторинга за выбросами вредных веществ. В регионе действуют три передвижных экологических лаборатории, 12 пунктов мониторинга, большинство из которых работает в автоматическом режиме, работает центр оперативного реагирования, который по обращению граждан может фиксировать, где происходят выбросы и выявлять виновников, - сказал на заседании Александр Бурков.

Он уверен: необходимо в кратчайшие сроки устанавливать приборов учета на самих источниках выбросов. Это есть в планах федерального закона об охране окружающей среды до 2029 года. Но омский губернатор выступал с предложением ускорить эти сроки.

- Да, мы понимаем, что для предприятий – это дополнительная финансовая нагрузка, но для нас здоровье омичей важнее, - отметил Александр Бурков.

- Считаю, что многие крупные предприятия Омска должны войти в Комплексный план и вносить свой вклад в улучшение экологической ситуации, тратить деньги, - отметил председатель Российского экологического общества, руководитель экспертного совета при губернаторе Омской области вопросам экологии Рашид Исмаилов.