Омичам снова пообещали повышенный уровень загрязнения воздуха

Прогнозируют, что выбросы рассеятся к обеду. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Омичей уже не удивить сообщениями о том, что в городе снова будет чувствоваться неприятный запах. В последнее время довольно часто синоптики прогнозируют неблагоприятные для рассеивания выбросов условия.

В пресс-службе Обь-Иртышского УГМС предупредили, что сегодня утром, 20 апреля, снова не будет достаточно ветра, чтобы рассеить выбросы, поэтому до обеда в городе ожидают повышенный уровень загрязнения воздуха. Уже по традиции на следующий день все рассеется и уровень загрязнений будет пониженным.

Напомним, что в последний раз неблагоприятные условия наблюдались 17 апреля, три дня назад. Потом все развеял ураган, прошедший по территории региона в выходные.