После 6 недель поисков в Омске нашли тело известного выживальщика

В Омске обнаружили тело выживальщика, пропавшего 8 марта. Фото: ВКонтакте

Почти 6 недель в Омске не прекращались поиски известного в кругу выживальщиков туриста, Владимира Игнатьева. Он активно занимался спортом и экстремальным туризмомо, поэтому родные надеялись, что Владимир вернется домой живым. Исчез он 8 марта, а в полицию обратились спустя несколько дней, 10 марта. Предполагали, что мужчина мог направиться в один из парков, Советский или "Зеленый остров".

Сегодня в группе поискового отряда "Доброспас" появилось сообщение о том, что Владимира нашли. Но радости это известие никому не принесло, самые худшие предположения сбылись - омич погиб. Его обнаружили в районе "Крутая горка". Предполагают, что Владимир упал с высоты, следов насильственной смерти на теле не обнаружли, сообщил "СуперОмск".

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