В Омске ищут загадочно пропавшего опытного туриста-выживальщика

Мужчина ушел из дома налегке и перестал выходить на связь.

В Омске начали активные поиски Владимира Игнатьева 34 лет. Как стало стали известно из публикаций в соцсетях, мужчина исчез 8 марта в районе 12 часов дня. Он вышел из дома № 10/1 на улице Менделеева в Советском округе налегке и пропал. Родственники не смогли до него дозвониться и забили тревогу. Они даже пытались узнать о его планах через переписки в соцсетях. Вечером в день исчезновения супруга пропавшего пыталась зайти в его аккаунт, но так и не узнала ничего полезного.

Оказалось, Владимир был опытным туристом-выживальщиком, активно занимался лыжами и велосипедом. Об этом в комментариях к постам сообщают знающие его омичи. Предполагают, что Владимир мог отправиться в один из городских парков, например Советский или «Зеленый остров». Но надежды на то, что выживальщик просто решил в очередной раз проверить свои способности, мало. Из дома он уходил налегке, совершенно не подготовленный к долгому пребыванию на холоде. Тем временем от него нет вестей уже около пяти дней.

Приметы Владимира: рост 184 сантиметра, нормального телосложения, волосы русые, стрижка короткая, глаза зеленые.

В день ухода из дома на Владимере были серая куртка, серая шапка и яркий зеленый рюкзак. Больше с собой он ничего не взял. Мало вероятно, что у него есть нужное снаряжение, чтобы безопасно провести несколько ночей на природе. Тем более, что накануне поднялся сильный ветер, а на ближайшие выходные в Омске прогнозируют довольно морозную погоду.

Если вы видели Владимира Игнатьева или знаете, где он может находиться, сообщите в полицию или волонтерам в поисковый отряд по номеру 8-800-700-54-52.