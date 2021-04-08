В Омской области подросток принес домой боевой снаряд времен Гражданской войны

Старый снаряд подросток принес домой, чтобы лучше рассмотреть. Фото: пресс-служба Росгвардии по Омской области

В Усть-Ишимском районе Омской области в поселке Южный местный подросток сделал неожиданную находку. Он гулял на берегу Ирытыша недалеко от дома и нашел предмет, похожий на старый боевой снаряд. 16-летний подросток принес его на участок своего дома, чтобы изучить позже. К счастью, он не сдетанировал, а старшие родственники заметили находку и сообщили о ней в правоохранительные органы.

Оказалось, что на берегу подросток нашел боевой 45-миллиметровый артиллерийский снаряд времен Гражданской войны.

- Боеприпас со следами коррозии был вывезен на полигон Усть-Ишимского района и уничтожен сотрудниками ОМОН Росгвардии с соблюдением всех мер безопасности, - уточнили в пресс-службе Росгвардии.

Накануне в Омске история с другим старым боеприпасом закончилась не так благополучно. На учебной гранате подорвался маленький ребенок.