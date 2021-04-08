Гранату, на которой в Омске подорвался 9-летний мальчик, принес его дедушка – отставной полковник

Пострадавший ребенок находится в больнице, за его состоянием наблюдают медики. Фото: Александр ГЛУЗ

ЧП случилось в центре Омска, 7 апреля, в среду. В квартире на четвертом этаже в одной из девятиэтажек на улице Куйбышева произошел взрыв. Пострадал 9-летний Никита Иванов (имя и фамилия изменены), который приехал погостить к дедушке с бабушкой.

Как выяснилось, ребенок нашел у них дома предмет, похожий на гранату. Подумав, что это игрушка, малыш выдернул чеку и снаряд сдетонировал у него в руках. На крики и звук взрыва прибежали испуганные родственники. Они вызвали скорую, на которой их внука увезли в детскую больницу.

Как сообщил «Комсомольской правде в Омске» источник, у маленького пациента диагностированы рвано-ушибленные раны обеих кистей, левого плеча, подбородка, груди и живота. Ему оказана вся необходимая помощь. Сейчас здоровью Никиты ничего не угрожает, просто он пережил сильный стресс.

Пострадавший мальчик часть приезжал сюда к бабушке с дедушкой. Фото: Анна МИКУЛА

В таком же тяжелом состоянии на данный момент находятся и родные мальчика.

Мы побывали на месте, где все случилось. Особенно сильно переживает бабушка Никиты. Она поговорила с нами только через закрытую дверь.

- У нас вчера был кошмарный день, все атаковали вопросами, – рассказала дрожащим голосом Любовь Смирнова (имя и фамилия изменены). – И сегодня все расспросы продолжаются. Я не знаю, как такое могло произойти! Сильно переживаю по поводу случившегося. У меня второй день очень высокое давление. Извините, нет сил это обсуждать.

Все произошло за этой дверью. Фото: Анна МИКУЛА

Пообщались мы и с соседом Смирновых по лестничной площадке. Мужчина попросил не называть его имени. Он сначала даже не поверил, что речь идет именно о его соседях. Но услышав их имена и фамилию, с удивлением подтвердил: в квартире напротив проживают именно они.

- Мы уже долгое время рядом живем, давно друг друга знаем, – объясняет наш собеседник. – Нормальная, порядочная семья. Даже не верится, что с ними приключилось такое несчастье. Я 7-го весь день дома был, и они тоже. Вообще ничего не слышал. Смирновы, вообще, спокойные, неконфликтные – и жена, и Иван (имя изменено). У них две дочери. Никита – внук от старшей. Младшая работает в силовых структурах. Пошла по стопам отца. Он – полковник в отставке. Насколько я знаю, работал в 6-м отделе – если вы понимаете, о чем я. Ничего плохого сказать про него не могу. Мальчик этот к ним постоянно в гости приезжает, они его очень любят.

Как уточнила «Комсомолка», Иван Смирнов (имя и фамилия изменены) проработал в следствии около 40 лет. Он заслуженный юрист РФ и действительно полковник юстиции в отставке. Долгое время работал на руководящей должности в следственной части по расследованию организованной преступной деятельности при областном УМВД. То есть, занимался расследованием особо тяжких преступлений.

По предварительной версии, которую озвучил сам 71-летний Иван Смирнов, ту самую учебную гранату он якобы нашел возле помойки еще в 2008 году. Впрочем, в свете того, что он бывший силовик, в такое объяснение верится с трудом. Подробности сейчас выясняет следствие.

После взрыва в квартире нашли осколки снаряда, запал и кольцо. Сейчас проводится баллистическая экспертиза, чтобы точно установить модель и причины детонации. Предположительно, это была учебно-имитационная (те есть, такая, которая производит небольшой взрыв) ручная противопехотная граната Ф1.

Соседи весь день обсуждают произошедшее и до сих пор не могут поверить.

Кстати, многие люди из этой старой девятиэтажки, где произошло ЧП, живут там долгое время и прекрасно знают друг друга. По сарафанному радио новость уже облетела многих соседей. В момент, когда мы приехали, во дворе возле подъезда собралась группа мужчин в возрасте. Они как раз обсуждали случившееся. Но, увидев журналиста, испуганно притихли. Однако на прямой вопрос, знают ли они о случившемся, подтвердили: такой случай был. И тут же все четверо встали на защиту своего давнего приятеля. Они в один голос утверждают: драма произошла по неосторожности и станет хорошим уроком на будущее для дедушки пострадавшего Никиты.

Мы в свою очередь присоединяемся к пожеланиям скорейшего выздоровления мальчику и надеемся, что после травмы у него не будет никаких последствий в будущем.

В пресс-службе областного СУ СК факт случившегося подтвердили, сообщив, что сейчас проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства ЧП, с ребенком на данный момент все в порядке.

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