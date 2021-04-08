Детскую площадку в Омске оккупировали крысы

Грызуны совершенно не боятся людей. Фото: ВКонтакте

Омичи в последнее время часто жаловались а стаи бродячих собак, которые несколько раз бросались на людей. Об этой проблеме рассуждали многие эксперты и искали пути решения проблемы, но пока к единому мнению так и не пришли.

А вот жителей Левого берега больше беспокоит стая крыс, которые разгуливают практически по детской площадке. Одна из омичек опубликовала пост в соцсетях, где рассказала, что со стаями грызунов, расплодившихся на местной помойке, никто не хочет бороться.

- Рядом с домом на Туполева, 3/1 мусорные баки, за которыми образовалась настоящая свалка. Ни управляющая компания, ни компания занимающаяся вывозом мусора на наши жалобы не реагируют. Пришла весна, снег растаял и пришли крысы!!!! И это в центре левобережья, в благополучном районе. Рядом детская площадка, многоквартирные дома, гуляют дети, - сетует омичка.

На видео, которое записала женщина видно сразу несколько больших, упитанных грызунов, которые ни сколько не стесняются автора видео и продолжают мирно грызть свой обед.

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