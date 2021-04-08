В Оми нашли превышение нормы марганца в 140 раз

В Оми под Омском нашли опасное содержание марганца. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Совсем недавно в Иртыше обнаружили превышение содержания ртути в 19 раз. Это вызвало большие беспокойства не только у экологов, но и у обычных омичей. Такие серьезные превышения могли появиться из-за захоронения опасных отходов недалеко от реки выше по течению на территории Казахстана. О том, как это может сказаться на экологии Омской области "Комсомольской правде в Омске" рассказали эксперты.

Но недавно на второй крупной реке региона, Оми, обнаружили существенное превышение содержания марганца. Замеры регулярно проводит Обь-Иртышское УГМС и по их данным, совсем недавно, 5 апреля, в районе Калачинска превышение по содержанию опасного химиката составило около 1,4 мг/л. Это в 140 раз выше допустимого значения. Такие показатели фиксировали при заборах проб выше и ниже по течению от города.

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