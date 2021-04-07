В полиции Татарстан подтвердили, что в анализах капитана "Авангарда" нашли следы наркотиков

В полиции начали проверку по факту обнаружения наркотиков в анализах спортсмена. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

Много внимания привлекла к себе болезнь капитана Омской команды по хоккею "Авангард" Алексея Емелина. Он попал в больницу после первой игры в серии с "Ак Барсом". Предполагали, что это может быть связано с болезнью печени, но эта версия не подтвердилась. А вот другая, более неприятная для команды, пока получает официальные подтверждения. В анализа хоккеиста обнаружили следы наркотических веществ.

Об этом сообщали в МВД Татарстана. "Комсомольской правде в Казани" подтвердили в пресс-службе ведомства, что проводят по этому факту проверку. Сам спортсмен сейчас находится в больнице в Москве и ожидает диагноза от врачей. "Авангард" продолжает играть без своего капитана.