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Происшествия7 апреля 2021 13:47

«Был в состоянии аффекта»: В суде новосибирец, зарезавший беременную омичку, сказал, что не хотел этого

Ему придется отбывать серьезный срок
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Фатуллаев несколько месяцев выслеживал бывшую девушку.

Фатуллаев несколько месяцев выслеживал бывшую девушку.

В Новосибирске вынесли приговор местному жителю, который убил беременную омичку. 33-летняя женщина переехала из родного Омска в соседний город, нашла работу и обзавелась жильем. Нашала она, как ей казалось, и личное счастье, начав встречаться с Рустамом Фатуллаевым. Но идиллия продлилась недолго, мужчина нигде не работал и постоянно избивал женщину. Когда она забеременела, то решила сбежать. Рустам выследил бывшую возлюбленную и жестоко расправился с ней.

- Когда я вышел из подъезда, то был очень сильно напуган. Я даже пальцами по кнопкам домофона не мог попасть. Я попросил прохожую женщину вызвать скорую. Я не специально ударил ножом Наталью в поясницу. Я просто был в состоянии аффекта, - заявил в суде Фатуллаев.

Суд приговорил убийцу к 17 годам лишения свободы и обязал выплатить семье погибшей 1,5 миллиона.

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