Омичи пожаловались на подтопления 260 раз за 4 дня

Омичи более 250 раз просили разобраться с лужами. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

За состоянием дорог активно следят специалисты омской мэрии. Омичи массово жалуются на то, что после довольно резкого потепления во многих местах города обрадовались настоящие моря. По данным мэрии, обращения граждан по подтоплениям они начали принимать с 3 апреля, и сейчас поступило уже более 260 обращений.

- С 3 апреля и на сегодняшнее утро к нам поступило 262 обращения от граждан, все они уже отработаны. Это заявки по пропарке труб и подтоплениям на территории дорожной сети и частного сектора: 128 заявок на откачку воды с проезжей части, 134 — по пропарке и отогреву водоперепускных труб, - сообщил начальник контрольно-диспетчерской службы «Управления дорожного хозяйства и благоустройства» Омска Игорь Ходасевич.

Как отметили представители мэрии, все заявки, которые поступают от омичей , стараются отрабатывать оперативно, в течение суток, а основные приготовления к паводку провели еще в конце зимы.

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