«Бюро находок»: В луже на разбитой дороге в Омске нашли коллекцию потерянных автомобильных номеров

Местные жители утверждают: такая картина тут каждый год. Фото: «Аварийный Омск»

Омичи продолжают жаловаться на огромные лужи, которые с наступлением тепла затопили буквально весь город. Очередной водоем разлилась на дублере дороги по улицы Волгоградской. Местные жители шутят: начали подозревать, почему в ее составе есть название Волга.

Омская «река» хоть и не слишком живописна, уже стала местной достопримечательностью. Уже несколько лет подряд фото и видео оттуда присылают возмущенные горожане. Дорога там настолько неровная, что водители периодически теряют в ухабах автомобильные номера.

Этой весной в растаявшей луже снова был богатый улов. «Бюро находок» пополнилось 11 номерами. Кто-то заботливо воткнул их в сугроб. Фото разместили в соцсетях, и уже несколько водителей обнаружили свои потерянные вещи.

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